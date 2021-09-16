Защитник «Челси» Джеймс сообщил, что его дом ограбили во время матча с «Зенитом»
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Защитник английского «Челси» Рис Джеймс сообщил, что его дом ограбили во время матча Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:0).
«Вечером 14 сентября, когда я играл за свой клуб в Лиге чемпионов, группа грабителей вломилась в мой дом. Совместными усилиями им удалось погрузить в машину тяжёлый сейф, в котором находились некоторые личные вещи. Я не храню дома ювелирные украшения, поэтому в сейфе хранятся медали, а именно: медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020. Эти награды мы завоевали вместе с «Челси» и сборной Англии – награды, которые у меня не отнять вне зависимости от того, обладаю ли я ими физически», – написал 21-летний англичанин в своём «инстаграме».
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