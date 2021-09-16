Тапалов: когда боснийцы забили второй гол, их болельщики кричали нам: «Идите спать!»

Полузащитник «Акжайыка» и сборной Казахстана Еркин Тапалов рассказал о поведении боснийских болельщиков во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года со сборной Казахстана.
«Мы все ждали «Акжайык» в Премьер-лиге. Я особенно рад вернуться в родной клуб. Долго не думал, потому что здесь проживает моя семья, мои родные. Лично я ждал предложения от «Шахтёра», в котором играл сезоном ранее. Но предложение так и не поступило, после чего поехал на сборы с «Атырау». Также были предложения из чемпионата Беларуси и казахстанских команд.
Все три матча отбора получились очень эмоциональными. Когда мы забивали голы на последних минутах, это было очень сильно. Я смотрел на всё это со скамейки запасных, и когда это случалось, мы радовались и прыгали. В игре с Боснией вокруг нас были болельщики, и когда их команда забила второй гол, они кричали нам «идите спать». Затем мы забили второй гол и показали им, кому нужно идти спать», — цитирует Еркина Тапалова Meta-raitings.kz.
- 16 сентября 2021
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