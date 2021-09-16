Представители Бакаева опровергли информацию о желании игрока получать € 2 млн в «Спартаке»
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В компании ProSportsManagement, представляющей интересы полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, прокомментировали информацию о финансовых требованиях игрока по новому контракту со «Спартаком». Ранее портал Metaratings сообщил, что футболист хочет получать € 2 млн в год.
«Мы со «Спартаком» договорились не использовать СМИ в процессе переговоров. Но эта информация не соответствует действительности. Несмотря на не очень благоприятный общий фон, у нас идёт нормальный рабочий диалог», — сказали корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в компании ProSportsManagement.
Ранее гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков, комментируя ситуацию с продлением контракта с Бакаевым, призвал игрока сосредоточиться на футболе, а не на суммах в соглашении.
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