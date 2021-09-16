Футболист «Марселя» Салиба: мы играли лучше «Локомотива»
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Футболист французского «Марселя» Вильям Салиба прокомментировал исход матча с «Локомотивом», который закончился со счётом 1:1.
«Я очень разочарован! Мы играли лучше «Локомотива», но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком. Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу… Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах. Если неудовлетворённость результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали. Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди», — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Новость по темеВидео спасительного гола «Локомотива» в матче с «Марселем»
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