Марко Николич: доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура Лиги Европы с «Марселем». Встреча команд завершилась со счётом 1:1. Уже на 59-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, фол которого привёл к пенальти. С 11-метровой отметки Дженгиз Ундер открыл счёт. Но в концовке москвичи сумели уйти от поражения, отличился Фаустино Анджорин.
«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
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