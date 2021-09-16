Марко Николич: доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура Лиги Европы с «Марселем». Встреча команд завершилась со счётом 1:1. Уже на 59-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, фол которого привёл к пенальти. С 11-метровой отметки Дженгиз Ундер открыл счёт. Но в концовке москвичи сумели уйти от поражения, отличился Фаустино Анджорин.

«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.