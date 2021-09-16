Сенников: ничья «Локо» с «Олимпиком» — как победа. Очень доволен результатом

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал результат матча 1-го тура Лиги Европы. «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Москвичи ушли от поражения в концовке, забив в меньшинстве. В составе «Локомотива» единственный мяч забил Фаустино Анджорин.

«Очень доволен результатом. Вообще, в первом тайме «Локомотив» владел преимуществом и по ударам, и по владению. Одно очко в таком матче очень многого стоит. Эта ничья — как победа. Сыграли очень достойно, особенно в такой ситуации.

Перспективы у «Локомотива» в Лиге Европы есть. Со всеми соперниками по группе можно играть. Это только начало. Главное – продолжить в том же духе», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.