«Монако» — «Штурм»: Головин отдал голевую передачу

Полузащитник французского «Монако», российский футболист Александр Головин отдал результативную передачу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Штурмом». Команды встречаются на стадионе «Луи II» во Франции. Матч проходит в рамках группы B, в которую попали также «Реал Сосьедад» (Испания) и ПСВ (Нидерланды).

Главный арбитр встречи — литовец Донатас Румшас. Его ассистентами являются Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный судья — Манфредас Лукьянчукас. Все четверо представляют Литву.

Россиянин ассистировал сенегальскому форварду Крепину Дьятте. Это произошло на 66-й минуте матча.

Напомним, Александр не принял участия в матче сборных России и Мальты из-за травмы.