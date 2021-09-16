«Монако» — «Штурм»: Головин отдал голевую передачу
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Полузащитник французского «Монако», российский футболист Александр Головин отдал результативную передачу в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Штурмом». Команды встречаются на стадионе «Луи II» во Франции. Матч проходит в рамках группы B, в которую попали также «Реал Сосьедад» (Испания) и ПСВ (Нидерланды).
Главный арбитр встречи — литовец Донатас Румшас. Его ассистентами являются Александрас Радюшас и Довидас Сужиделис. Резервный судья — Манфредас Лукьянчукас. Все четверо представляют Литву.
Россиянин ассистировал сенегальскому форварду Крепину Дьятте. Это произошло на 66-й минуте матча.
Напомним, Александр не принял участия в матче сборных России и Мальты из-за травмы.
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