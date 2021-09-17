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Гол Озила помог «Фенербахче» добиться гостевой ничьей в матче с «Айнтрахтом»

Гол Озила помог «Фенербахче» добиться гостевой ничьей в матче с «Айнтрахтом»
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Во Франкфурте-на-Майне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В группе D встретились «Айнтрахт» и «Фенербахче».

Матч команд закончился со счётом 1:1, оба мяча были забиты ещё в первом тайме. На 10-й минуте Месут Озил вывел стамбульский клуб вперёд, а на 41-й минуте Сэм Ламмерс восстановил равновесие в счёте.

В концовке турецкий клуб мог вырвать победу, но на 90-й минуте Димитриос Пелькас не реализовал пенальти.

Любопытно, что ещё через несколько минут стамбульцы сумели отправить мяч в ворота, но гол был не засчитан из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Во 2-м туре «Фенербахче» будет принимать греческий «Олимпиакос», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Антверпену» в Бельгию.

Лига Европы. Группа D. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
1 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Озил – 10'   1:1 Ламмерс – 41'
Комментарии
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