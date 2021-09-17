Гол Озила помог «Фенербахче» добиться гостевой ничьей в матче с «Айнтрахтом»

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы. В группе D встретились «Айнтрахт» и «Фенербахче».

Матч команд закончился со счётом 1:1, оба мяча были забиты ещё в первом тайме. На 10-й минуте Месут Озил вывел стамбульский клуб вперёд, а на 41-й минуте Сэм Ламмерс восстановил равновесие в счёте.

В концовке турецкий клуб мог вырвать победу, но на 90-й минуте Димитриос Пелькас не реализовал пенальти.

Любопытно, что ещё через несколько минут стамбульцы сумели отправить мяч в ворота, но гол был не засчитан из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Во 2-м туре «Фенербахче» будет принимать греческий «Олимпиакос», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Антверпену» в Бельгию.