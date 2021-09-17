«Эта ночь запомнится навсегда!» Анджорин – о ничьей с «Марселем» в матче Лиги Европы

19-летний английский атакующий полузащитник московского «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал результат домашней встречи 1-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 с французским «Марселем» (1:1), в которой ему удалось отметиться забитым мячом на 89-й минуте.

«Эта ночь запомнится навсегда! Была сложная игра, но мы с ребятами славно потрудились, чтобы добиться цели. Большое спасибо фанатам за поддержку. Ребята, вы были бесподобны!» — гласит пост Анджорина в «Инстаграме».

Напомним, Анджорин перешёл в «Локомотив» из «Челси» на правах аренды. За основную команду синих футболист провёл пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.