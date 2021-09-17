«Барселона» заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021

«Барселона» выступила с заявлением после заседания совета директоров клуба, которое состоялось накануне. Сине-гранатовые сообщили, что по итогам сезона-2020/2021 потеряли € 481 млн.
Совет директоров одобрил бюджет клуба на нынешний сезон в размере € 765 млн, но он должен пройти дополнительную процедуру одобрения на Ассамблее делегатов. 6 октября будет инициирована полная проверка дел клуба по поиску ответственных за финансовые проблемы. Команда всерьёз намерена разобраться в случившемся, чтобы устранить все трудности в сезоне-2021/2022.
Напомним, в сентябре каталонцы проведут четыре матча – с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если команда не добьётся положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.
- 17 сентября 2021
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