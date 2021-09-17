Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021

«Барселона» заявила о многомиллионных убытках по итогам сезона-2020/2021
Комментарии

«Барселона» выступила с заявлением после заседания совета директоров клуба, которое состоялось накануне. Сине-гранатовые сообщили, что по итогам сезона-2020/2021 потеряли € 481 млн.

Совет директоров одобрил бюджет клуба на нынешний сезон в размере € 765 млн, но он должен пройти дополнительную процедуру одобрения на Ассамблее делегатов. 6 октября будет инициирована полная проверка дел клуба по поиску ответственных за финансовые проблемы. Команда всерьёз намерена разобраться в случившемся, чтобы устранить все трудности в сезоне-2021/2022.

Напомним, в сентябре каталонцы проведут четыре матча – с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Если команда не добьётся положительных результатов, Лапорта может отправить Кумана в отставку.

Новость по теме
Вице-президент «Барселоны»: уволив Кумана, мы сделаем шаг назад
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021