Вице-президент «Барселоны»: уволив Кумана, мы сделаем шаг назад

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера клуба Рональда Кумана.
«На совете директоров не поднимался вопрос о Кумане. Нам попался очень сложный соперник в худшие времена. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично», — приводит слова Ромеу AS.
Ранее сообщалось, что несколько членов совета директоров «Барселоны» потребовали отправить Кумана в отставку. В прошлом месяце президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сомневался в целесообразности продолжения сотрудничества с Куманом. Действующее соглашение нидерландского специалиста с «Барселоной» рассчитано до 2022 года.
Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Баварии» со счетом 0:3.
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