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Лебеденко: до сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу

Лебеденко: до сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о главном сожалении по ходу своей карьеры.

«До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь». Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом всё резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.

Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы всё ниже падаем в рейтинге», — цитирует Лебеденко Sport24.

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