Лебеденко: до сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу
Поделиться
Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о главном сожалении по ходу своей карьеры.
«До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь». Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом всё резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.
Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы всё ниже падаем в рейтинге», — цитирует Лебеденко Sport24.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
10:51
-
10:44
-
10:40
-
10:18
-
10:10
-
09:57
-
09:51
-
09:46
-
09:30
-
09:28
-
09:24
-
08:54
-
08:49
-
08:40
-
08:30
-
07:54
-
07:25
-
07:06
-
06:53
-
06:27
-
06:05
-
05:46
-
05:27
-
04:52
-
04:37
-
04:03
-
03:40
-
03:20
-
02:54
-
02:52
-
02:49
-
02:47
-
00:56
-
00:33
-
00:31
Партнерский контент