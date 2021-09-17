Лебеденко: до сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о главном сожалении по ходу своей карьеры.



«До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увёз в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь». Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом всё резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.



Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы всё ниже падаем в рейтинге», — цитирует Лебеденко Sport24.