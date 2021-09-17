Вице-президент «Барселоны»: на уровне бизнеса никто не превзойдёт Флорентино Переса

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу высказал положительную оценку в адрес президента «Реала» Флорентино Переса за финансовую деятельность во главе мадридского клуба. Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» остался с внушительной прибылью, а «Барселона» погрязла в долгах и убытках.

«Мадридский «Реал» — большой клуб, который обладает большим потенциалом и силой. Если бы мы в последние годы слаженно действовали внутри клуба, то оказались бы в такой же ситуации.

Чир касается Флорентино Переса, то перед ним необходимо снять шляпу. Он уже много лет руководит клубом, я им очень восхищаюсь. На уровне бизнеса никто не сможет превзойти Переса», — приводит слова Ромеу издание COPE.