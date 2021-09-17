Сандро Шварц: никогда не сомневался в мастерстве игроков «Динамо», полностью им доверяю

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре клуба в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом» (1:2).



«Я хочу сказать, что я никогда не сомневался в мастерстве игроков. Я полностью им доверяю, у них есть моё доверие. В матче против «Нижнего Новгорода» мы доминировали и могли забить больше. Сказали в перерыве, что нам нужно продолжать в том же духе, но потом мы жёстко поговорили, провели анализ и нам важно не отпускать ногу с педали газа на протяжении всего матча. Для молодых игроков нестабильность понятна и ясна, но мы должны выкладываться на полную все 90 минут.



Сравнивать игроков на разных позициях нет смысла. Если мы берем защитников и полузащитников, у вторых больше беговой работы. Вопрос об интенсивности неуместен в отношении разных позиций. Что касается последней игры мы пробежали 117 километров, а «Нижний» —120, но им приходилось больше обороняться.



В первом тайме против «Нижнего» мы сыграли грамотно позиционно, у нас была холодная голова. Во всех компонентах игры мы себя проявляли с положительной стороны. Во втором тайме те моменты, которые мы посмотрели, доказывают что после потери мяча наша стройность была потеряна, мы не вступали в отбор. Тем самым мы давали сопернику шанс на контратаки. Потом мы потеряли контроль игры, оба тайма в матче не были похожи друг на друга. После того, как в наши ворота поставили пенальти, мы потеряли уверенность и каждая ошибка с нашей стороны ослабляла нашу уверенность. Но финальный результат на табло был не вполне заслуженный. У нас сейчас ещё два дня до «Сочи», они топ-команда, я вчера сказал игрокам, что мы должны отдать себя полностью и добиться положительного результата. Мы должны показать весь наш футбол с полной самоотдачей и натиском», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.