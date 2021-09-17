Сон Хын Мин: я раньше болел за «Манчестер Юнайтед», но теперь не могу
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Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин ответил на вопрос, за какую команду он болел в детстве.
«За „Манчестер Юнайтед“, потому что в то время за них играл Пак Чжи Сун. Он национальный герой. В Корее говорят, что у него два сердца. Для меня он тоже герой. Он мой хороший друг. Он дал надежду и шанс игрокам из Южной Кореи. Ему пришлось нелегко, так как он стал первым корейцем в Премьер-лиге. Так что я раньше болел за „Юнайтед“, но теперь не могу», — сказал Сон Хын Мин в интервью каналу Pro:Direct Soccer.
В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Сон провёл 3 матча и забил 2 гола.
Видео гола Сон Хын Мина в матче с «Уотфордом»
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