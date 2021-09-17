Патрис Эвра: не переживай, Криштиану. Я отвезу своих овец подальше от твоего дома
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра забавно отреагировал на проблему португальского форварда Криштиану Роналду. 36-летний нападающий вместе со своей семьёй был вынужден сменить место жительства в Англии, так как ему докучало блеяние овец.
Патрис опубликовал видео с овцами на лодке и написал: «Не переживай, Криштиану. Я отвезу своих овец подальше от твоего дома. Пастух может всё».
Видео доступно в «инстаграме» Патриса Эвра
Семья Роналду перебралась в особняк стоимостью вдвое дешевле (€ 3,5 млн) в Чешире. В доме имеются бассейн, гараж на четыре автомобиля и мини-кинотеатр.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
Новость по темеКриштиану Роналду сменил место жительства из-за овец
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