Лаксальт: «Динамо» чем-то похоже на сборную Уругвая
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28-летний защитник Диего Лаксальт, который минувшим летом перешёл из «Милана» в московское «Динамо», сравнил российский клуб со сборной Уругвая.
«Когда футболист тяжело работает и получает результат, то кайфует. В «Динамо» мы неплохо идём по сезону, я осваиваюсь в городе и команде и получаю полноценное удовольствие.
Сандро Шварц работает с игроками индивидуально: общается, проводит беседы и компактные тактические разборы. И здорово нас мотивирует. «Динамо» чем-то похоже на Уругвай – мы сражаемся! Быть уругвайцем на футбольном поле – значит рефлексировать и сражаться. Поэтому в Уругвае тяжело увидеть красивый футбол с пятью голами – там больше дерутся ради победы», — сказал Лаксальт в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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