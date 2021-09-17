«Теперь вместе с папой чиним машины». Новичок «Динамо» Лаксальт — нетипичный уругваец

Новичок «Динамо» уругваец Диего Лаксальт выделяется не только тем, что проехал по экзотическому футбольному маршруту «Сан-Сиро» – «ВТБ Арена» и оказался в РПЛ после игры в «Дженоа», «Селтике» и «Милане», но ещё и фирменными косичками.

«Диего, откуда у тебя такие волосы?» – мой вопрос защитнику, который появился на левом фланге обороны «Динамо» этим летом и провёл семь полных матчей без замен.



«Мало кто знает, – это уже ответ Лаксальта. – Но в 15 лет я был на просмотре в «Челси», и один из тех, кто меня там принимал, сказал, что с растрёпанными длинными волосами играть не получится. В итоге его дочь сделала мне косички, мне понравилось, и с тех пор я играю так».



Лаксальт – это не только заметная причёска и второй после Варелы уругвайский фланг «Динамо», но и обстоятельные ответы на вопросы про детство, уругвайские традиции, увлечение ретроавтомобилями и динамовский футбол.



Перед вами – интервью Лаксальта. Так что бамос!

Босое детство, отец — механик, любимая BMW

– Я из Монтевидео, района Санта Каталина – скромного, тихого и спокойного, который немного в стороне от суеты и далеко от центра, это бедная часть города, где нет изящных домов и особняков, зато по соседству живут огромные семьи и дружелюбные люди, которые всегда помогают друг другу.



И я не только про родителей, дедушек и бабушек, дядь, тёть и двоюродных братьев, которых за ужином собиралось до 20 человек. Близкими и почти родственниками в нашем районе называли и соседей: они помогали по любому вопросу, можно было попросить стакан молока или сахар – с тобой всегда поделятся и будут рады возможности откликнуться.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Получается, район безопасный?

– Район как раз был опасным – но не для тех, кто там жил. Чужаков могли и ограбить, но местные друг друга знали, и проблем не возникало.



– Что происходило на семейных застольях?

– Они были типичными южноамериканскими – как в Аргентине и Уругвае. Все дни рождения мы проводили вместе, традиционно шли в дом старшего в семье (дедушки), жарили мясо на огне, делали барбекю, готовили колбаски, но так как мясо – дорогая история, мы иногда готовили блюда попроще. Например, гисо (guiso carrero) – густую похлёбку из мяса, бобов и лапши. Другими словами, насыщенный суп, куда клали всё, что было дома. Из сладостей – печенья из крема и сахара.



И, конечно, мате! Эта чайная церемония объединяет.



– У тебя в Москве есть набор для мате?

– Есть, но у жены. Я нетипичный уругваец, потому что мне мате не очень нравится, зато вся моя семья – даже двухлетняя дочь – пьют его по два литра в день. Шучу! Чуть меньше. Отец действительно выпивал два литра, сестра – литр. Уругвайцы пьют мате чаще, чем воду.



– Каким было твоё детство?

– Детство получилось весёлым, с большим количеством футбола и друзей. Мы проводили много времени на улице и развлекались – жили рядом с пляжем и летом проводили там каждый день.



Всё детство я играл в футбол босиком. Родителям пришлось бы много-много работать, чтобы заработать мне на бутсы, так что в дальнейшем мне их купила тётя. А так я ни в чём не нуждался – ведь у меня был мяч, мне этого было достаточно. Да и соседи всегда поддерживали, подкармливали меня.

– Чем занимались твои родители?

– Папа – автомобильный механик. Мама в моём детстве занималась дошкольным образованием: готовила к школе малышей трёх-пяти лет, в том числе меня. Теперь она учительница начальных классов в той же самой школе в Санта Каталине, хотя родители переехали в другой район.



– Любовь к ретроавтомобилям у тебя от отца?

– Конечно! Ведь папа не просто чинил машины, а прокачивал их, моделировал, улучшал. Он любит классические машины, обожает механическую коробку передач – так это увлечение передалось и мне, мы вместе чиним машины.



Моя любимая – BMW 2002, мы вместе с папой сделали её много лет назад, теперь кайфую от неё.

Сборная Уругвая. Какие в жизни Суарес и Форлан

— Уругвайцы — какие они?

— Я на 100% уругваец! Пожил в Европе, играл в Италии и изучил местные традиции, но мои семья и друзья, ценности, образ жизни и образ мысли — это всё Уругвай. В момент пандемии многие уругвайцы голодали, и мы — все, кто мог — помогали нашему народу. И продолжаем это делать до сих пор. Всё потому, что наша страна значит очень многое для нас. Большая и искренняя гордость.



Быть уругвайцем на футбольном поле — значит рефлексировать и сражаться. Поэтому в Уругвае тяжело увидеть красивый футбол с пятью голами — тут больше дерутся ради победы.



– Играть в сборной Уругвая — мечта?

– Мечта всех уругвайских детей! Годин, Суарес, Кавани, Форлан – я мечтал играть со многими из них, а потом мы познакомились, играли вместе за сборную, ездили на чемпионат мира и Копу. Лидеры умеют настроить на победу – они ею заряжают, когда ты приходишь в команду, и с тех пор ты не играешь, а сражаешься за сборную Уругвая.



– А какие они в жизни?

– Фанаты спорта, не любят проигрывать, а за пределами поля – спокойные, порядочные, с ними приятно общаться. Когда хотят смеяться – смеются. Когда надо крикнуть – кричат. Играют в карты и видеоигры, любят поболтать.



– Самый сумасшедший игрок, с которым ты играл?

– Мартин Касерес любит своеобразно одеваться, а однажды вы могли видеть его голым (смеётся, имея в виду фото из раздевалки, которой случайно выложил Форлан. – Прим. «Чемпионата»).

Почему выбрал «Динамо», как кайфует при Шварце и что советует Тюкавину

– У «Милана» огромное количество фанатов, и они хотят от команды гораздо больше, чем фанаты «Дженоа», где я также играл. В Италии от них приходит много критики, но они при этом горячо болеют, при встрече зовут на ужин, здороваются на улице и в шутку улыбаются, даже если это фанаты «Интера».



В Шотландии, играя за «Селтик», я фанатов не слышал – всё моё время в клубе прошло при закрытых трибунах.

В России с этим проще – даже несмотря на ограниченное количество зрителей, заметно, какие здесь классные и громкие у нас болельщики. У «Динамо» к тому же современный стадион в клубных цветах, и когда он заполняется болельщиками, кажется, что вся эта синяя стена за нас. Да так оно и есть!



– Почему ты выбрал «Динамо»? Трансфер «Милан» — «Динамо» звучит для нашей страны экзотично.

– «Динамо» мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе. Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все – спортивный директор, тренер, партнёры – примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что «Динамо» – моё.



Пока я живу на базе «Динамо», в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву. Уже видел Москва-Сити, ходил в торговый центр рядом с Красной площадью, но в сам город пока не углублялся – жду семью. Какое-то время они поживут в отеле, а потом мы все вместе будем жить в доме.



– У тебя есть переводчик?

– Я говорю на испанском и итальянском, немного – на английском и португальском. Наш тренер Сандро Шварц – на английском. Переводчик Артём – на испанском, итальянском и английском и переводит мне на нужный язык. Чтобы Сандро отчётливо меня понимал, Артём переводит мой испанский на английский (и наоборот).



– Как часто занимаешься русским?

– Два раза в неделю по полтора часа. Очень трудно, очень не похоже на испанский язык. Могу вам сказать «хорошо» и «привет».



– Как тебе тренировки Шварца? Даниил Фомин мне в интервью рассказывал, что на тренировках Сандро игроки кайфуют.

– Когда футболист тяжело работает и получает результат, то кайфует. Так что да, в «Динамо» мы неплохо идём по сезону, я осваиваюсь в городе и команде и получаю полноценное удовольствие.



Сандро работает с игроками индивидуально: общается, проводит беседы и компактные тактические разборы. И здорово нас мотивирует. «Динамо» чем-то похоже на Уругвай – мы сражаемся!



– Тюкавин и Захарян — суперталанты? Общаетесь о футболе?

– В «Динамо» вообще много талантливых игроков. Эти ребята очень молоды, мы наблюдаем их во взрослом футболе совсем недавно. Оценивать их не буду, просто скажу, что они могут вырасти в очень-очень сильных игроков и приносят «Динамо» пользу уже сейчас.



Общаться полноценно пока не получается, Тюка совсем не говорит по-английски, но парни пытаются меня понять, а они – мой русский. Все мои советы в их сторону – по игре, а ещё говорю, что им и не только было бы здорово подучить английский (смеётся).

Фото: Marius Becker/Getty Images

– Тебе нравится футбол, в который играет «Динамо»?

– Пусть оценивают болельщики. Я лишь как игрок скажу, что мне нравится стиль, которого «Динамо» придерживается. И мы продолжим в том же духе. Хотя будет непросто: РПЛ – качественная и тяжёлая лига, много схожих по уровню команд.



– И последнее. Твоя мечта, связанная с «Динамо»?

– Сделать так, чтобы мечты болельщиков сбывались, а клуб побеждал.