Шварц: смотрел матчи еврокубков с участием российских команд, но не особенно внимательно

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как смотрел матчи российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Я смотрел матчи еврокубков с участием российских команд, но не особенно внимательно. Я тренер «Динамо» и моя основная работа лежит в плоскости нашей команды», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, накануне «Локомотив» в матче 1-го тура Лиги Европы сыграл вничью с «Марселем» (1:1). Ранее «Спартак» в матче 1-го тура Лиги Европы на своём поле уступил польской «Легии» со счётом 0:1. В Лиге чемпионов «Зенит» стартовал с гостевого поражения в матче с «Челси» (0:1).
Ещё два российских клуба, «Рубин» и «Сочи», не смогли преодолеть квалификацию Лиги конференций. В групповой стадии этого еврокубкового турнира Россия в нынешнем сезоне не представлена.
- 17 сентября 2021
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