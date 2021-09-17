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«Я их не знаю». Тьерри Анри потроллил «Тоттенхэм»

«Я их не знаю». Тьерри Анри потроллил «Тоттенхэм»
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Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри не упустил возможности подшутить над принципиальным соперником «канониров» — «Тоттенхэм Хотспур».

В студии Amazon Prime перед матчем Лиги конференций между французским «Ренном» и «Тоттенхэмом» (2:2) ведущий сказал: ««Ренн» потерпел два поражения подряд. Об этом стоит переживать перед матчем с «Тоттенхэмом»».

Анри пошутил: «Извините, с кем? Я их не знаю».

В период с 1999 по 2007 год Анри дважды стал чемпионом страны с «Арсеналом», завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с «канонирами» Тьерри добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Тоттенхэм» занимает седьмое место, «Арсенал» — 16-е.

Видеообзор матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

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