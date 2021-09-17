Леонид Слуцкий назвал имена игроков, которые могут пропустить матч с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал имена футболистов, которые могут пропустить матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева



У Ильи Самошникова контузия одной из таранных костей. Завтра он сможет вернуться», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с казанским «Рубином», запланирован на 20 сентября. Старт встречи – в 18:30 мск. «Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи турах 14 очков.

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