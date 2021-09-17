Канте сможет сыграть с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель сообщил, что полузащитник синих Н’Голо Канте восстановился после травмы и готов сыграть в предстоящем матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом Хотспур». Матч начнётся 19 сентября в 18:30 мск.

«Есть хорошие новости о Кристиане Пулишиче и Н’Голо Канте. Кристиан тренируется индивидуально и пытается как можно быстрее возобновить тренировки в общей группе. В эти выходные его не будет в команде, пока ему слишком рано выходить на поле, но он упорно работает над своей формой. Н’Голо вернулся в общую группу. Он набрал форму и готов сыграть в ближайшее воскресенье», — цитирует Тухеля пресс-служба «аристократов».

В матче с «Ливерпулем» (1:1) 29 августа Канте получил травму. Футболист в очередной раз в карьере вывихнул лодыжку и почувствовал болевые ощущения.