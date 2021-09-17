Агент подтвердил, что «Спартак» мог купить защитника сборной Аргентины Монтьеля

Защитник сборной Аргентины Гонсало Монтьель мог перейти в «Спартак». Об этом сообщил агент футболиста Марсело Симонян. Ранее о попытках приобретения Монтьеля говорил бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов. Он утверждал, что москвичи могли приобрести его со скидкой у «Ривер Плейта». Тогда агент опроверг слова Попова, заявив, что «Ривер Плейт» не отпустил бы футболиста за € 10 млн, эту сумму называл функционер. Но теперь агент сообщил принципиально иную информацию, объяснив это тем, что тогда не мог привести все данные.

«Попов действительно вёл переговоры со мной и моим партнёром по переходу Гонсало в «Спартак». Мы, в свою очередь, общались с «Ривером». € 10 млн за трансфер Гонсало плюс 25% профсоюзу? Все разговоры шли официально, и сделка за эти деньги была вполне реальной.

Что касается моих слов вашему коллеге из России, то я опроверг любые контакты с Поповым, потому что на тот момент наше общение было сугубо конфиденциальным. Не имею права раскрывать детали переговоров между моими клиентами и клубами», — цитирует Симоняна Eurostavka.