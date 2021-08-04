Агент Монтьеля: даже если бы появился какой-то Попов и предложил € 10 млн, то это смешно

Марсело Симонян, агент защитника «Ривер Плейта» Гонсало Монтьеля, прокомментировал слова спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о том, что красно-белые пытались купить футболиста.
«Ни «Спартак», ни Дмитрий Попов не связывались со мной по поводу трансфера в «Спартак» Гонсало Монтьеля. Это информация — неправда. Я ни разу не говорил с Поповым насчёт футболистов. 10 миллионов? Вы смеетесь? Даже если появился бы какой-то Попов и предложил такой ценник, то это смешно. За такую сумму ни в какую России мы его не продали бы», — цитирует Симоняна Sportbox.
Дмитрий Попов ранее заявил, что завтра напишет заявление об уходе из «Спартака». По его словам, последней каплей стала история с Гонсало Монтьелем. «После отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Копа Америка. Агент игрока Марсело Симонян обещал снизить трансферную стоимость до 10 млн. Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно — объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной», — сказал Попов.
- 4 августа 2021
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