Женская сборная России нанесла поражение Азербайджану в матче отбора чемпионата мира

Женская сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата мира. Россиянки в матче 1-го тура обыграли соперниц из Азербайджана со счётом 2:0.
Счёт в матче на 42-й минуте открыла Марина Фёдорова. Ещё один мяч россиянки забили на 75-й минуте, отличилась Нелли Коровкина.
Российская команда попала в группу E квалификации. Здесь также выступают сборные Дании, Черногории, Боснии и Герцеговины и Мальты. В следующем туре отборочного турнира россиянки встретятся с соперницами из Черногории. Они в 1-м туре нанесли поражение сборной Боснии и Герцеговины (3:2).
В финальную стадию чемпионата мира попадут победители групп. Кроме того, три лучшие команды из числа тех, которые заняли вторые места, также получат прямые путёвки. Остальные сборные, ставшие вторыми в группах, сыграют в дополнительных стыковых матчах.
- 17 сентября 2021
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