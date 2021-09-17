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Кашчелан — болельщику: можешь дома сидеть, если не нравится наша игра

Кашчелан — болельщику: можешь дома сидеть, если не нравится наша игра
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Капитан калининградской «Балтики» Младен Кашчелан ответил фанатам на критику команды на фоне неудачных результатов в последних матчах первенства Футбольной национальной лиги.

«Можешь дома сидеть, если не нравится наша игра», — приводит слова Кашчелана «Спорт день за днём».

Младен Кашчелан — черногорский футболист. За 8 лет карьеры в России успел поиграть за тульский «Арсенал», «Тосно» и «Тамбов», из которого в начале сезона-2019/2020 перебрался в «Балтику» в качестве свободного агента.

В последних трёх встречах команда проиграла красноярскому «Енисею» (0:1), а также сыграла вничью с московским «Торпедо» (1:1) и краснодарской «Кубанью» (0:0), идущей на 18-м месте. Команда из Калининграда расположилась на 13-й строчке в чемпионате.

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