Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сельта» потерпела третье поражение подряд, уступив «Кадису»

«Сельта» потерпела третье поражение подряд, уступив «Кадису»
Комментарии

В Виго на стадионе «Балаидос» завершился стартовый матч 5-го тура Примеры. «Сельта» принимала «Кадис».
Матч закончился победой гостей со счётом 2:1. Уже в первом тайме «Кадис» дважды огорчил соперника, приблизив себя к победе. На 38-й минуте счёт в матче открыл Энтони Лосано, а на 43-й минуте отличился Луис Эспино.

Гол Лосано.

Гол Эспино.

Хозяева сумели отыграть один мяч, на 64-й минуте забил Санти Мина. Но уйти от поражения команде из Виго так и не удалось.

Гол Мины.

«Сельта» неудачно стартовала в нынешнем сезоне. Это поражение стало уже третьим подряд и четвёртым в сезоне для клуба из Виго. «Сельта» набрала лишь одно очко, команда находится на 18-м месте в турнирной таблице Примеры. «Кадис» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. Клуб расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

Испания - Примера. 5-й тур
17 сентября 2021, пятница. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Кадис
Кадис
0:1 Лосано – 38'   0:2 Эспино – 43'   1:2 Мина – 64'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021