«Сельта» потерпела третье поражение подряд, уступив «Кадису»

В Виго на стадионе «Балаидос» завершился стартовый матч 5-го тура Примеры. «Сельта» принимала «Кадис».
Матч закончился победой гостей со счётом 2:1. Уже в первом тайме «Кадис» дважды огорчил соперника, приблизив себя к победе. На 38-й минуте счёт в матче открыл Энтони Лосано, а на 43-й минуте отличился Луис Эспино.
Хозяева сумели отыграть один мяч, на 64-й минуте забил Санти Мина. Но уйти от поражения команде из Виго так и не удалось.
«Сельта» неудачно стартовала в нынешнем сезоне. Это поражение стало уже третьим подряд и четвёртым в сезоне для клуба из Виго. «Сельта» набрала лишь одно очко, команда находится на 18-м месте в турнирной таблице Примеры. «Кадис» одержал первую победу в сезоне и набрал пять очков. Клуб расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
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