Романьоли может перейти в «Ювентус», а де Лигт – покинуть туринский клуб

Защитник «Милана» Алессио Романьоли следующим летом может перейти в «Ювентус». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на агента Мино Райолу.
Отметим, контракт 26-летнего Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. Также, по информации источника, стан туринского клуба может покинуть 22-летний защитник из Нидерландов Маттейс де Лигт.
Ранее сообщалось, что интерес к Романьоли кроме «Ювентуса» проявляет «Лацио». Сам игрок выражал желание продолжить карьеру в Риме, поскольку с детства был болельщиком «Лацио», но его агент Мино Райола склоняется к варианту с Турином.
Романьоли начинал карьеру в «Роме», за которую выступал с 2012 по 2015 год, после чего перебрался в «Милан». С 2016 года вызывается в сборную Италии. В предыдущем розыгрыше Серии А Романьоли принял участие в 22 матчах (21 в основе), забил один гол, отдал одну результативную передачу и получил семь жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.
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