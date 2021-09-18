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Райола: когда Ибрагимович не будет чувствовать себя ключевыхм игроком, то уйдёт на пенсию

Райола: когда Ибрагимович не будет чувствовать себя ключевыхм игроком, то уйдёт на пенсию
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Агент 39-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича Мино Райола прокомментировал дальнейшее продолжение карьеры футболиста.

«Посмотрим, чего Златан захочет в июне. Он всегда год за годом решает всё без спешки. Конечно, в тот день, когда он не будет чувствовать себя ключевым игроком команды, Ибра уйдёт на пенсию и начнёт новую главу в качестве директора клуба», – цирирует Райолу журналист Фабрицио Романо.

Швед пропустил матч 1-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3), который проходил 15 сентября в Англии. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом», но Ибрагимович пока не стал говорить, сможет ли он выйти на поле.

Ибрагимович перешёл в «Милан» в 2020 году, его контракт заканчивается летом 2022 года. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальмё».

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