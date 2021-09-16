«Я — не супермен». Ибрагимович ответил на вопрос о возвращении на поле после травмы
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о возвращении на поле после очередной травмы. 39-летний швед пропустил матч 1-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:3), который проходил 15 сентября в Англии. В следующем туре чемпионата Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом», но Ибрагимович пока не стал говорить, сможет ли он выйти на поле.
«Смогу ли я сыграть в Турине? Давайте идти день за днём. Не секрет, что у меня есть некоторые проблемы. И я не хочу рисковать, не хочу плохих последствий. Мне хочется быть здоровым весь сезон, но я не супермен. В то же время мои проблемы связаны ещё и с тем, что я слишком упорно тренируюсь, мне нравится страдать», — цитирует Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Milan News.
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