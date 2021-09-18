Тухель оплатил операцию ребёнку своей домработницы, а позже купил ей дом на Филиппинах

Бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель оплатил операцию на сердце для ребёнка своей домработницы, а перед отъездом из Парижа сделал ей дорогой подарок, сообщает RMC Sport.

Поселившись в парижском пригороде в 2018-м, немец нанял уборщицу филиппинского происхождения. Постепенно Тухель узнал о жизненных обстоятельствах женщины. Оказалось, она работала ради того, чтобы оплатить операцию на сердце для своего ребёнка. Тогда тренер решил покрыть все затраты на лечение. Позднее специалист узнал, что домработница мечтает вернуться на родину и воссоединиться со своей семьей. Перед тем, как покинуть столицу после увольнения из «ПСЖ» в декабре 2020 года, немецкий тренер сделал ей щедрый подарок – купил дом на Филлипинах.

Сейчас Тухель возглавляет лондонский «Челси». В прошлом сезоне он помог команде стать победителем Лиги чемпионов. После четырёх туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона команда занимает второе место, имея в своём активе десять очков.