«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 18 сентября, состоится матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Джефф Элтрингем.
«Ливерпуль» набрал 10 очков в 4 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (6) располагается на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед», также набравший 10 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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