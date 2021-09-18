«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Питер Бэнкс.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков в 4 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (3) располагается на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед», набравший 10 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».