Тренер «Химок»: где-то недоработали и пропустили два мяча

Валерий Климов, помощник главного тренера «Химок» Игоря Черевченко, прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с «Уфой». Встреча команд завершилась победой «Уфы» со счётом 3:2.

«Разговаривали с ребятами и указывали, что первые 15 минут второго тайма должна быть максимальная концентрация. Где-то не доработали и пропустили два мяча. Потом собрались, вернулись в игру. Было три стопроцентных момента, которые не реализовали.

Ребята — молодцы, боролись до конца. Отсутствие главного тренера? Тренер есть тренер. От него всё идет. Хотели как-то помочь ему победой. Думали, что матч складывается достаточно хорошо. Ребята не выпадали, поэтому смысл делать замену ради замены не видели», — цитирует Климова «Матч ТВ».