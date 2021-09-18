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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте встречи. Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Данный результативный удар стал 100-м для сенегальского нападающего в красной футболке.

На 78-й минуте матча нападающий красных Мохамед Салах нанёс результативный удар. Ему ассистировал Вирджил ван Дейк.

На 89-й минуте встречи Наби Кейта забил гол и установил окончательный счёт матча – 3:0.

В шестом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Брентфордом», а «Кристал Пэлас» примет дома «Брайтон энд Хоув Альбион». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 27 сентября.

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Англия - Премьер-лига. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Мане – 43'   2:0 Салах – 78'   3:0 Кейта – 89'
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