«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном»

Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Этихад» (Сити оф Манчестер) в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Саутгемптон». Счёт встречи – 0:0.
В добавленное ко второму тайму время арбитр матча Джонатан Мосс не засчитал гол игрока «горожан» Рахима Стерлинга.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Джонатан Мосс. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный арбитр – Питер Бэнкс.
После пяти туров «Манчестер Сити» располагается на 2-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 10 очками в активе. «Саутгемптон» (4) – на 15-м месте.
В шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» на выезде, а «Саутгемптон» примет дома «Вулверхэмптон». Первая встреча состоится 25 сентября, а вторая 26 сентября.
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