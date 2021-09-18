Игрока «Фиорентины» отвезли в больницу из-за столкновения со штангой в матче с «Дженоа»

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли был доставлен в больницу для прохождения обследования после столкновения со штангой в матче с «Дженоа» (2:1), сообщает Football Italia.



В первом тайме Кастровилли врезался в штангу грудью. Футболиста заменили на 26-й минуте. Гаэтано отвезли в больницу в Генуе для дальнейших анализов и рентгена.



«Это был удар по грудной клетке, и мы надеемся, что никаких последствий не будет», — сказал главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

Встреча «Дженоа» — «Фиорентина» закончилась со счётом 2:1 в пользу флорентийцев. В этом матче впервые в сезоне сыграл российский форвард Александр Кокорин. Он вышел на поле на замену на 81-й минуте. «Фиорентина» в четырёх турах набрала девять очков.