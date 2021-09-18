Силвие Бегич: у «Крыльев Советов» такой футбол, разрывы бывают, но много забиваем

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 4:2.

«Хорошие эмоции от заслуженной победы. Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Спасибо фанатам, что пришли на игру. Надеюсь, Самара никогда не будет проигрывать при них. Мы знали, как играет «Ростов». Знали, что они будут ждать наших ошибок. Мы пропустили, но играли хорошо, прессинговали. Начали классно второй тайм, сразу забили.

Тренер решает, кто с кем будет играть. Возможно, через пару игр я уже буду на замене. Главное, что Самара побеждает. Мой гол? Так получилось, принимали, ударил — хорошо, что получилось. Последние три тренировки так бил, по воротам не попадал, а здесь попал.

Надо исправлять ошибки в обороне. Но у нас такой футбол, разрывы бывают, но много забиваем», — передаёт слова Бегича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.