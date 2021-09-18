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РФС опубликовал список судей на матчи 2-го тура элитного раунда Кубка России

РФС опубликовал список судей на матчи 2-го тура элитного раунда Кубка России
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РФС в «Твиттере» опубликовал список судей, которые будут обслуживать матчи 2-го тура элитного раунда Кубка России.

Матчи 2-го тура элитного раунда Кубка России пройдут 22 и 23 сентября. На этой стадии участие в турнире принимают 11 команд Российской Премьер-Лиги: «Краснодар», «Урал», тульский «Арсенал», «Нижний Новгород», «Ростов», «Уфа», «Ахмат», «Химки», «Крылья Советов», ЦСКА, московское «Динамо».

Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 11 групп.

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