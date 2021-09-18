Мемфис Депай рассказал о работе под руководством Кумана в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился мнением о работе под началом главного тренера команды Рональда Кумана.



«Я очень хорошо знаю Кумана, потому что выступал под его руководством в сборной Нидерландов. Я верю в его философию и стиль игры. Мы знаем, в какой сложной ситуации находимся, и хотим это исправить. Нам нужно держаться вместе и усердно работать. Весь персонал готов выжать из нас всё самое лучшее, они вселяют в нас уверенность и стараются выжать из нас всё самое лучшее в каждой игре.



Я чувствую себя уверенно. У меня есть тренер, который дает мне много свободы и придаёт уверенности. Он многого ждет от меня, и я отплачу ему за уверенность упорным трудом. Я очень хорошо работаю с Куманом, и вся команда уважает его, потому что он историческая фигура», — цитирует Депая официальный сайт «Барселоны».



Напомним, Депай перешёл в «Барселону» нынешним летом на правах свободного агента. До этого Мемфис с 2017 года защищал цвета «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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