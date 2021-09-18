«Осасуна» обыграла «Алавес»
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 5-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Осасуну». Гости одержали победу со счётом 2:0.
Счёт матча был открыт на 22-й минуте встречи. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия забил гол с углового. Ему ассистировал Рубен Гарсия.
Гол Давида Гарсии с углового в ворота «Алавеса»:
На 29-й минуте полузащитник Роберто Торрес реализовал пенальти в ворота «Алавеса».
Торрес реализовал пенальти в ворота «Алавеса»:
После пяти туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на 6-м месте в таблице с 8 очками. «Алавес» (0) – на 20-м месте.
В шестом туре «Алавес» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» примет дома «Бетис». Первый матч состоится 22 сентября, а второй 23 сентября.
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