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«Осасуна» обыграла «Алавес»

«Осасуна» обыграла «Алавес»
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Сегодня, 18 сентября, на стадионе «Мендисорроса» в Витории в рамках 5-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Осасуну». Гости одержали победу со счётом 2:0.

Счёт матча был открыт на 22-й минуте встречи. Защитник «Осасуны» Давид Гарсия забил гол с углового. Ему ассистировал Рубен Гарсия.

Гол Давида Гарсии с углового в ворота «Алавеса»:

На 29-й минуте полузащитник Роберто Торрес реализовал пенальти в ворота «Алавеса».

Торрес реализовал пенальти в ворота «Алавеса»:

После пяти туров в испанской Примере «Осасуна» располагается на 6-м месте в таблице с 8 очками. «Алавес» (0) – на 20-м месте.

В шестом туре «Алавес» на выезде сыграет с «Эспаньолом», а «Осасуна» примет дома «Бетис». Первый матч состоится 22 сентября, а второй 23 сентября.

Испания - Примера. 5-й тур
18 сентября 2021, суббота. 22:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
0 : 2
Осасуна
Памплона
0:1 Гарсия – 22'   0:2 Торрес – 29' (пен)
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