Камбоджийский принц предложил € 100 млн за покупку французского клуба «Сент-Этьен»

Камбоджийский принц Нородом Равичок сделал предложение в размере € 100 млн за покупку клуба «Сент-Этьен», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Франции. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на La Parisien.

Отмечается, что правление клуба ещё не ответило на предложение фирме, которая как раз занималась поиском инвестора для клуба. Обсуждения могут начаться в ближайшие дни, это предложение стало для руководства неожиданностью с учётом текущей финансовой ситуации.

Нородом считается общепризнанным франкофилом, а его дедушка был другом бывшего президента Франции Шарля де Голля. Принц является фанатом футбола и, как сообщается, надеется продолжить давние связи между Францией и Камбоджей, взяв под контроль один из исторических клубов французского футбола.

В текущем сезоне «Сент-Этьен», набрав 3 очка в 6 турах, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отметим, что в прошедшее летнее трансферное окно клуб не сумел приобрести ни одного игрока.