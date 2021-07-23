Футболисты «Сент-Этьена» прошли армейскую подготовку. Видео

Игроки французского футбольного клуба «Сент-Этьен» прошли армейскую подготовку. Появилось видео, как футболисты отрабатывали приёмы рукопашного боя, преодолевали препятствия и взаимодействовали с военной техникой.

«Сент-Этьен» занял 11-е место в чемпионате Франции минувшего сезона. Команда набрала 46 очков в 38 матчах. Победителем Лиги 1 стал «Лилль», который набрал 83 очка. В первом туре нового сезона чемпионата Франции «Сент-Этьен» сыграет дома с «Лорьяном».

Две недели назад стало известно, что игроки другого французского клуба «Анже» вместо предсезонных сборов проходят военную подготовку. По мнению главного тренера Жеральда Батикла, это помогает сплотить команду перед стартом нового чемпионата.

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