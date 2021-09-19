Карпин признался, что у него есть личный конфликт с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что у него есть личный конфликт с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой. Напомним, игрок не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Дзюбы не было в сборной в сентябре потому что он не готов. Если станет играть лучше, получит приглашение? Безусловно.

Есть ли между нами личный конфликт? Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Летом 2021 года Валерий Карпин занял пост главного тренера сборной России, заключив контракт до конца 2021 года. В шести матчах отбора ЧМ-2022 россияне набрали 13 очков, благодаря чему занимают второе место в турнирной таблице группы Н. В сентябре 2021 года российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0), победила национальную команду Кипра (2:0) и переиграла Мальту (2:0).