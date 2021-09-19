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«Нижний Новгород» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Нижний Новгород» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула. Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе (Москва) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервный рефери — Игорь Низовцев.

«Нижний Новгород» набрал 11 очков в 7 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (5) располагается на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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