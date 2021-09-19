Умер чемпион мира в составе сборной Англии Джимми Гривз

Сегодня, 19 сентября, ушёл из жизни бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» Джимми Гривз. Экс-футболисту был 81 год, информирует официальный сайт «шпор».

«Нам было очень грустно узнать о кончине великого Джимми Гривза — не только лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэм Хотспур», но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна», — написала пресс-служба «Тоттенхэма» на клубном сайте.

Джимми Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). На его счету также 44 гола в 57 матчах за сборную Англии. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма» Гривз выступал за «Милан», а также за «Вест Хэм Юнайтед» и ряд других британских клубов.