Умер чемпион мира в составе сборной Англии Джимми Гривз

Сегодня, 19 сентября, ушёл из жизни бывший нападающий сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» Джимми Гривз. Экс-футболисту был 81 год, информирует официальный сайт «шпор».
«Нам было очень грустно узнать о кончине великого Джимми Гривза — не только лучшего бомбардира в истории «Тоттенхэм Хотспур», но и лучшего форварда, которого когда-либо видела эта страна», — написала пресс-служба «Тоттенхэма» на клубном сайте.
Джимми Гривз является лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» (266 голов) и лучшим бомбардиром в истории высшего дивизиона чемпионата Англии (357 голов). На его счету также 44 гола в 57 матчах за сборную Англии. Помимо «Челси» и «Тоттенхэма» Гривз выступал за «Милан», а также за «Вест Хэм Юнайтед» и ряд других британских клубов.
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