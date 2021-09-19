«Гиресунспор» сыграл вничью с «Коньяспором». Сулейманов провёл на поле 76 минут

Завершился матч пятого тура чемпионата Турции, в котором «Гиресунспор» принимал «Коньяспор». Матч состоялся в Гиресуне на стадионе «Чотанак» и завершился нулевой ничьей. Клуб, за который выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, набрал первое очко в сезоне.
Россиянин вышел на поле в основном составе и был заменён на 76-й минуте.
После пяти туров «Гиресунспор» поднялся с последнего места в таблице и теперь занимает 18-е место в турецкой Суперлиге, имея в своём активе 1 очко.
В сентябре Сулейманов перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза.
- 19 сентября 2021
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