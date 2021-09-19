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«Томь» обыграла «Енисей», «Спартак-2» уступил «Балтике»

«Томь» обыграла «Енисей», «Спартак-2» уступил «Балтике»
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Завершились стартовые матчи игрового дня в Футбольной национальной лиге.

В одном из матчей 12-го тура ФНЛ «Томь» результативно обыграла «Енисей» со счётом 3:2. Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте, голом отметился игрок «Томи» Павел Кудряшов. Далее Валерий Кичин восстановил равенство на табло, но вскоре «Томь» вновь вышла вперёд усилиями Александра Ставпеца. На 64-й минуте «Енисей» опять нивелировал статус догоняющего. Но в концовке игры, на 89-й минуте, Константин Корж всё-таки принёс победу «Томи». На этот раз «Енисей» отыграться не сумел.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 3
Томь
Томск
0:1 Кудряшов – 1'   1:1 Кичин – 22' (пен)   1:2 Ставпец – 26'   2:2 Ломакин – 64'   2:3 Корж – 89'

В другом матче «Олимп-Долгопрудный» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» — 1:1. Примечательно, что в матче было назначено три пенальти. В составе «СКА-Хабаровск» оба 11-метровых исполнял Давид Караев — один удар он реализовал, второй — нет. В составе «Олимпа» пенальти не реализовал Акмаль Бахтияров, а гол с игры забил Александр Коротаев.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Караев – 3' (пен)   1:1 Коротаев – 49'

В ещё одном матче «Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2» со счётом 2:1. В составе калининградской команды голами отметились Владислав Лазарев и Ильнур Альшин. Единственный гол красно-белых забил Владислав Шитов.

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
19 сентября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Лазарев – 78'   0:2 Альшин – 84'   1:2 Шитов – 86'
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