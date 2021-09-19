«Томь» обыграла «Енисей», «Спартак-2» уступил «Балтике»

Завершились стартовые матчи игрового дня в Футбольной национальной лиге.

В одном из матчей 12-го тура ФНЛ «Томь» результативно обыграла «Енисей» со счётом 3:2. Счёт в матче был открыт уже на 1-й минуте, голом отметился игрок «Томи» Павел Кудряшов. Далее Валерий Кичин восстановил равенство на табло, но вскоре «Томь» вновь вышла вперёд усилиями Александра Ставпеца. На 64-й минуте «Енисей» опять нивелировал статус догоняющего. Но в концовке игры, на 89-й минуте, Константин Корж всё-таки принёс победу «Томи». На этот раз «Енисей» отыграться не сумел.

В другом матче «Олимп-Долгопрудный» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» — 1:1. Примечательно, что в матче было назначено три пенальти. В составе «СКА-Хабаровск» оба 11-метровых исполнял Давид Караев — один удар он реализовал, второй — нет. В составе «Олимпа» пенальти не реализовал Акмаль Бахтияров, а гол с игры забил Александр Коротаев.

В ещё одном матче «Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2» со счётом 2:1. В составе калининградской команды голами отметились Владислав Лазарев и Ильнур Альшин. Единственный гол красно-белых забил Владислав Шитов.