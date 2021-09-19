«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед», забив решающий гол на 89-й минуте матча

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.



Счёт матча был открыт на 30-й минуте встречи. Нападающий «молотобойцев» Мохамед Саид Бенрахма забил гол с передачи Джаррода Боуэна.

Гол Бенрахма в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Через 5 минут нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду нанёс результативный удар и сравнял счёт в матче.

Роналду сравнивает счёт в матче:

На 89-й минуте матча Джесси Лингард забил гол и установил окончательный счёт встречи — 2:1.

В добавленное ко второму тайму время Давид Де Хеа отразил пенальти Марка Ноубла.

В шестом туре «красные дьяволы» примут дома «Астон Виллу», а «молотобойцы» сыграют на выезде с «Лидс Юнайтед».