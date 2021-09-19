«Брайтон энд Хоув Альбион» обыграл «Лестер Сити»

Сегодня, 19 сентября, на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.



Счёт в матче был открыт на 35-й минуте встречи. Нападающий «чаек» Ниль Мопе вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Дэнни Уэлбек забил гол с передачи Леандро Троссарда.



На 61-й минуте матча нападающий «лис» Джейми Варди нанёс результативный удар. Ему ассистировал Юри Тилеманс.



После пяти туров «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 3-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 12 очками. «Лестер Сити» находится на 12-м месте с 6 очками в активе.



В шестом туре «чайки» примут дома «Бёрнли», а «Лестер Сити» сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».